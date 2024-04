Inaugurado memorial em memória das vítimas do acidente com um autocarro no Caniço

Cinco anos depois do trágico acidente com um autocarro de turismo, que vitimou 29 turistas alemães no Caniço, foi inaugurado um memorial em honra e memória das vítimas.

"Na placa, podemos ler, em alemão e português, a seguinte mensagem: “Existem coisas que não entendemos, memórias que nos despedaçam o coração e momentos em que o mundo para de girar. Em memória das vítimas do trágico acidente de autocarro do dia 17 de abril de 2019. Nunca vos iremos esquecer: viverão eternamente nos nossos corações"", revela a autarquia de Santa Cruz.

O memorial tinha sido prometido pela Câmara de Santa Cruz após a tragédia e na inauguração o município depositou no local uma coroa de flores com uma mensagem assinada pela presidente em exercício, Élia Ascensão: “A Câmara Municipal de Santa Cruz reitera o envio de sentidas condolências a todos os familiares e amigos daqueles que pereceram no fatídico acidente de 17 de Abril de 2019”.

Antes da inauguração do memorial, que decorreu hoje, foi realizada uma missa na Igreja do Caniço.

Nas duas cerimónias estiveram presentes a presidente do Município, Élia Ascensão, a Embaixadora da Alemanha, o cônsul da Alemanha na Madeira, os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e o seu Comandante, a Protecção Civil, a PSP, familiares das vítima e sobreviventes do acidente.