Acidente na Via Rápida fere mulher

Um acidente ocorrido na Via Rápida, mais precisamente na descida junto ao Porto Novo, no sentido do Aeroporto, está a condicionar a circulação automóvel.

Pelo menos uma viatura está envolvida e os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram chamados ao local para prestar assistência com uma ambulância, que prestaram assistência a uma mulher, que apesar de consciente, apresentava queixas numa perna. Já foi levada para o Hospital.

No local, a Via Litoral está a ordenar o trânsito para circular na faixa da esquerda, logo à saída do túnel da Mãe de Deus.