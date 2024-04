Jovem de 12 anos sofre choque eléctrico no Funchal

Um jovem de 12 anos levou um choque eléctrico, esta manhã, quando ia colocar o carregador do telemóvel numa tomada, num estabelecimento de ensino localizado no Caminho dos Saltos, no Funchal.

Alertados pelas 11h15, os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizaram uma ambulância para a escola, que transportou o jovem, por precaução, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.