Processo de alegada corrupção na Madeira volta às primeiras páginas

Bom dia. Entre várias notícias sobre outras temáticas, como crédito à habitação, alterações climáticas, crimes de ódio racial, há um jornal que volta à carga na questão que marcou a Madeira a partir de 24 de Fevereiro, desta feita voltando ao alegado caso de corrupção de Miguel Albuquerque...

No Correio da Manhã:

- "Corrupção na Madeira: Justiça caça 170 mil Euro a Albuquerque"

- "Amigo paga salário a filha do presidente e recebe milhões do Governo"

- "Benfica-Moreirense (3-0). Águias perseguem leões"

- "FC Porto. Desagrado após desabafo de Sérgio Conceição"

- "Sporting. Rúben Amorim minimiza jejum de Gyokeres"

- "Barcelos. Menina de 8 anos morre atropelada em festa de escoteiros"

- "Marques Mendes revela. António Costa na Medialivre"

- "Porto. 'Caji' ameaça matar 'orelhas' na prisão"

- "Banco de Portugal. Vigilância apertada a 'dinheiro sujo'"

- "Praias e rios. Um morto e dois desaparecidos"

- "Tensão. Israel promete responder a ataque iraniano na 'altura certa'"

No Público:

- "Vazio legal mantém famílias indefesas na venda de crédito bancário a fundos"

- "Médio Oriente. Ataque do Irão volta a juntar aliados de Israel. Como as defesas de Israel repeliram ataque sem precedentes"

- "Estados Unidos. Trump enfrenta hoje julgamento histórico"

- "Governo. Novas regras europeias esvaziam Plano de Estabilidade"

- "Parlamento. Governo sujeita IRS a votos e abre caminho à oposição"

- "Identidade de género. Nova doutrina do Vaticano não cria retrocesso. 'Ele já aconteceu'"

No Jornal de Notícias:

- "Discriminação e crimes de ódio batem recordes"

- "Israel promete vingança a frio"

- "Benfica 3-0 Moreirense. Kokçu abre caminho à vitória na revolução tranquila de Schmidt"

- "FC Porto. Campanha ao rubro conta agora com terceiro candidato"

- "Três desaparecidos e um morto em dias trágicos nas praias"

- "Barcelos. Carro desgovernado mata escuteira durante ensaio de fanfarra"

- "Crise. Insolvências na indústria têxtil e do calçado disparam no início deste ano"

- "Vilamoura. Estado fica com veleiro turístico usado no tráfico de haxixe"

- "Paços de Ferreira. MP quer punir mãe que inventou ameaças para afastar pai do filho"

- "Campanhã. Torre que era para ser hospital continua vazia e a degradar-se"

No Diário de Notícias:

- "Portugal já sofreu 20 eventos climáticos extremos que custaram 800 milhões às seguradoras"

- "Guerra. Escalada de violência no Médio Oriente está nas mãos de Israel"

- "João Gouveia Monteiro, professor catedrático na Univ. Coimbra: 'A imigração não é um fardo. É crucial para travar o envelhecimento demográfico'"

- "Jaume Duch Guillot, porta-voz do Parlamento Europeu: 'Fazer a distinção entre política nacional e políticas europeias tornou-se artificial'"

- "Corrupção. Do 'lobby' às 'offshore': ministra da Justiça começa a ouvir partidos sobre medidas a adotar"

- "Conjuntura. Insolvências no têxtil e moda mais do que duplicaram no 1.º trimestre"

- "Onde estava há 50 anos? Rita Ferro, escritora"

No Negócios:

- "EDP faz reestruturação global para obter 'ganhos relevantes'"

- "Conversa Capital. Pedro Amaral Jorge. Operação Influencer 'pode ter efeito' no investimento em renováveis [líder da Associação Portuguesa de Energias Renováveis]"

- "Governo arrisca enfrentar a dobrar polémica com IRS"

- "Trabalho. Salários sobem abaixo da produtividade há 20 anos"

- "Indústria. Aumento das vendas nacionais dá recorde à Nestlé no país"

- "Timur Torlov, CEO da Freedom Holding. 'Sonho comprar um banco. Talvez em Portugal'"

- "Investidor privado. As melhores estratégias para investir o seu reembolso"

No O Jornal Económico:

- "Mobilidade dos clientes bancários está a aumentar graças à suspensão da comissão de amortização"

- "Ataque iraniano a Israel aumenta tensão. Impacto no preço do petróleo vai depender da resposta israelita"

- "'Tenho dificuldade em acreditar que todas as centrais do leilão solar de 2020 sejam construídas', diz presidente da APREN [Associação Portuguesa de Energias Renováveis]"

- "'As situações económica e financeira do Futebol Clube do Porto são preocupantes'. José Pedro Pereira da Costa, candidato a CFO na lista de André Villas-Boas"

- "Concurso para Ensino Superior com mais vagas no digital"

- "Topo de agenda: dados da Galp, FMI e inflação na Europa"

- "Obrigacionistas da Oi tentam travar bónus na Justiça"

No A Bola:

- "Benfica-Moreirense (3-0). Afinal havia outros. Schmidt rodou e ganhou o jogo e novas opções"

- "Sporting. Anderlecht quer Euro18 milhões por Debast"

- "Futebol feminino. Sporting vence dérbi com o Benfica e relança discussão do título"

- "Alemanha. Leverkusen quebra maldição"

- "NBA. Neemias Qeta volta a bater recordes pessoais"

- "FC Porto. Pinto da Costa endurece o tom. Presidente e recandidato diz que vai afastar 'os que querem mal' aos dragões"

No Record:

- "Benfica-Moreirense (3-0). Balde de água fresca. Schmidt descansa titulares e utiliza 8 jogadores da formação"

- "Sporting. Palhinha aconselha Amorim ao Liverpool"

- "FC Porto. Baía ao ataque. Vice-presidente defende Conceição a aponta mira à candidatura rival"

- "Futebol feminino. Sporting-Benfica (3-1). Leoas aquecem luta pelo título"

- "Alemanha. Finalmente Leverkusen! Conquista primeiro campeonato da história"

- "NBA. Novo máximo do português. Mais 19 pontos para Neemias"

E no O Jogo:

- "Benfica-Moreirense 3-0. Revolução francesa. Com Marselha no horizonte e só três repetentes no onze, águias vencem com golos de Kokçu, Tomás Araújo e Rollheiser"

- "Tribunal unânime: 1-0 precedido de falta de João Mário sobre Ofori (18')"

- "Roger Schmidt: 'Espero encontrar o Bayer na final da Liga Europa'. Rui Borges: 'Prejudicados por erros com influência no resultado'"

- "Vítor Baía ao ataque. Vice-presidente acredita na conquista da Taça e diz que Sérgio é 'alvo a abater'. 'Temos tentado blindar a equipa'. 'Saí em 2011 incompatibilizado com o mentor da candidatura do André, Antero Henriques'"

- "FC Porto. Concretização é a pior da era Conceição"

- "Pinto da Costa: 'Queremos reforçar a equipa de futebol'"

- "Sporting. 'O mesmo estilo de Kompany'. Debast, na lista para a defesa, é visto por De Wilde"

- "V. Guimarães. João Mendes só na próxima temporada. Lesão grave afasta médio seis a oito meses"

- "Braga. Mudanças da cabeça à tática. Rui Duarte mexeu com mente e posicionamentos"