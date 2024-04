Governo vai criar miradouro e passadiço para melhorar a oferta do Jardim Botânico da Madeira

Para reforçar a atractividade do Jardim Botânico o Governo Regional vai criar Miradouro e passadiço na parte Oeste do recinto.

Anúncio feito pelo presidente do Governo Regional na cerimónia do 64. Aniversário do Jardim Botânico.

Miguel Albuquerque enalteceu a relevância do jardim "paradigma de excelência da RAM", afirmou.

Garantiu que o seu Governo vai prosseguir os investimentos, nomeadamente a criação de espaço tropical numa área de 7000 m2, além do "miradouro e passadiço para melhorar a oferta do Jardim Botânico", apontou.