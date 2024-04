Três viaturas bateram, um ferido ligeiro

O acidente ocorrido esta manhã na Via Rápida, mais precisamente ao km 10 no sentido Ribeira Brava - Machico, foi resultado de um choque entre três viaturas do qual resultou um ferido ligeiro.

A vítima foi assistida pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, estando actualmente a proceder-se à remoção das viaturas.

Entretanto uma dupla fila de km formou-se e fez o trânsito quase paralisar daquela ocorrência para trás, formando actualmente cerca de 4 km de extensão.

Muitos automobilistas optaram por sair da Via Rápida e entrar na estrada para contornar o acidente mais acima na subida de Santa Rita ou seguir pelo centro de Câmara de a Lobos ou, ainda, pela Estrada Monumental, mas o trânsito ficou ainda maia congestionado.

Congestionado está, igualmente, o trânsito no sentido oposto, sinalizado em cerca de 6 km de extensão pela Via Litoral, mas em vias de estar aliviado.