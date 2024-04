Greve dos motoristas pode causar constrangimentos no serviço de autocarros fora do Funchal

O Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores convocou, para hoje, um novo dia de greve, abrangendo os trabalhadores das empresas privadas que se dedicam ao transporte público de passageiros, nomeadamente a Rodoeste - Transportadora Rodoviária da Madeira, a SAM - Sociedade de Automóveis da Madeira e a Empresa de Automóveis do Caniço, Lda. .

Numa antevisão da jornada de luta, Manuel Oliveira referia ao DIÁRIO que em causa está a recusa da ACIF – Associação Comercial e Industrial do Funchal, enquanto representante das entidades patronais, em sentar-se à mesa das negociações com os trabalhadores, com o objectivo de rever a Convenção Colectiva de Trabalho, que terá perto de 50 anos.

O vice-presidente da referida estrutura sindical, que está na Madeira para acompanhar os trabalhadores nesta reivindicação, perspectiva que o impacto da greve de hoje, que só termina à meia-noite, seja maior do que o sentido com a paralisação do passado dia 12 de Março.

Eu acho que esta greve vai ter um maior impacto do que a anterior. Há um conjunto de colegas que não fizeram a greve de Março e que se sentem de alguma forma incomodados com eles próprios pelo facto de não estarem junto dos seus colegas. Coisa que amanhã [hoje] vai mudar. Manuel Oliveira, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores

“O que está aqui em causa, acima de tudo, é a falta de diálogo entre a ACIF e os trabalhadores. O que estes trabalhadores pretendem é uma convenção colectiva devidamente actualizada e em conformidade com a lei e não uma convenção que já tem cerca de meio século”, reforça o sindicalista.

Manuel Oliveira diz que, em causa está, também, a melhoria das condições de trabalho, incluindo as remuneratórias. “Nós não temos nada disso”, sustenta, para justificar esta nova jornada de luta.

De caminho, o representante dos trabalhadores refuta as “desculpas” apontadas pela ACIF para a não negociação, nomeadamente o facto de estar em curso o processo de concessão na área dos transportes, dizendo-se, por isso, “impedida de poder negociar uma convenção colectiva”, apontando que só depois da entrada em vigor dessas concessões poderá dar início às negociações.

Ora, Manuel Oliveira entende que “isto não corresponde minimamente à verdade”, justificando essa sua posição com o facto de a ACIF “não ter concorrido a nada”, sendo “apenas uma associação patronal”.

Aquilo que nós estranhamos é a justificação dada, pois da forma como ela é apresentada até dá a sensação de que as empresas se propuseram a algo que desconheciam, que nem leram uma coisa chamada caderno em cargos para fazer as suas propostas. Portanto, se fosse verdade essa justificação, seria verdade para o nosso sindicato, como seria para o sindicato domiciliado aí no Funchal [Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Actividades Metalúrgicas da Região Autónoma da Madeira]. Os trabalhadores estão cansados deste tipo de atitude e desta falta de respeito. Manuel Oliveira, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores

O sindicalista dá como exemplo o caso dos motoristas da ‘Horários do Funchal’, que actualmente beneficiam de uma convenção colectiva revista, cujas benesses os motoristas da Rodoeste, da SAM e da Empresa de Automóveis do Caniço pretendem ver serem-lhes aplicadas.

A concentração de trabalhadores, a partir das 5 horas da manhã, vai ter lugar, à semelhança do que aconteceu em Março, junto ao Terminal da Rodoeste, no Campo da Barca, num dia em que são esperados vários constrangimentos nos transportes públicos de passageiros interurbanos.

Mas há mais a acontecer neste dia 17 de Abril, Dia Mundial da Hemofilia e Dia Europeu da Informação aos Jovens.

Agenda

9h00 - Semana Europeia da Juventude chega a Machico (10 horas) e a Santa Cruz (15 Horas), com várias actividades nas respectivas escolas secundárias. Estão também previstas iniciativas na Universidade da Madeira, no Campus da Penteada.

9h00 - início dos trabalhos do XIV Congresso Internacional da Rede de Estudos dos Fascismos, Autoritarismos, Totalitarismos e Transições para a Democracia (REFAT), que tem como tema 'Ditaduras, Colonialismos e Migrações no Espaço Atlântico', e que decorre entre hoje e dia 19 de Abril, no Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira.

09h00 – o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas visita a ilha do Porto Santo, onde manterá diversas reuniões no âmbito dos transportes terrestres. Pedro Fino reunirá com o Gabinete da Administração Pública Regional no Porto Santo, com presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, com o operador da Moinhos Rent-a-car. Além disso, vai visitar o possível local do futuro posto de carregamento dos autocarros eléctricos, a sala de Exames de Condução/Código no Centro Cívico e, ainda, as obras da Central de Baterias II.

9h30 – arranque do II Fórum da Infância e Juventude, em Machico, uma iniciativa que terá lugar no Fórum Machico.

10h00 – a Escola Profissional Cristóvão Colombo promove um ‘Dia Aberto’, como forma de dar a conhecer a sua oferta formativa.

10h30 – o Museu Etnográfico da Madeira recebe a iniciativa Oficinas Sensoriais, com 'Pensamentos em madeira'.

11h00 - apresentação da III Feira do Livro de Santa Cruz, na Casa da Cultura Santa Cruz.

11h00 - Miguel Albuquerque visita as instalações da empresa ‘Vasconcelos e Abreu’ e às 17 horas estará no ‘Madeira Rum Festival’, que decorre na Placa Central da Avenida Arriaga.

15h00 - lançamento do livro ‘Teatro - O Feiticeiro da Calheta’, de Pedro Araújo Santos e Eugénio Perregil. A sessão de apresentação terá lugar na Biblioteca Municipal da Calheta - Casa das Mudas. Às 18 horas, a mesma obra será apresentada no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

16h00 - lançamento do ‘Mapa Guia das obras do Arquitecto Raúl Chorão Ramalho’, da autoria do historiador Emanuel Gaspar. O momento acontece no Auditório do Instituto de Segurança Social da Madeira.

17h30 - conferência de imprensa para apresentação do XXXIX Encontro de Bandas Filarmónicas da RAM, nos Paços do Concelho da Ribeira Brava.

18h00 - apresentação do caderno N.º 4, volume II, da colecção ‘O Trilho’, assinalando o 17.º aniversário da inauguração do Núcleo Museológico de “Arte Popular”, da Associação Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova. A iniciativa decorre no auditório do Centro Cívico de Santa Maria Maior.

19h00 - estreia do espetáculo ‘Politicamente Político’, de Luís Paulo, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Efemérides

1492 - Cristóvão Colombo assina o contrato com os Reis Católicos de Espanha para a constituição de uma armada que permita a chegada à Índia, por mar, seguindo para Ocidente.

1961 - Forças opositoras ao regime cubano de Fidel Castro tentam, em vão, a invasão de Cuba pela Baía dos Porcos, a partir do sul dos Estados Unidos da América.

1964 - Lançamento do histórico modelo Mustang, da Ford.

1969 - Começa a crise académica de Coimbra, quando é proibida a palavra ao presidente da Associação Académica de Coimbra na inauguração do edifício da secção de Matemáticas. Alberto Martins e Barros de Moura contam-se entre os líderes associativos.

1970 - A Apollo 13 regressa a Terra, com os astronautas James A. Lovell, John L. "Jack" Swigert e Fred W. Haise a salvo, depois da explosão de um tanque de oxigénio no Módulo de Serviço.

1979 - Na Rodésia, negros e brancos votam pela primeira vez, em conjunto, para um governo de maioria negra.

1982 - Jorge Nuno Pinto da Costa é eleito presidente do FC Porto.

1984 - A Assembleia da República aprova a criação dos Serviços de Informação de Segurança e dos Serviços de Informação Estratégica de Defesa.

1985 - A África do Sul termina a retirada das forças em Angola.

1989 - Jacques Delors, presidente da Comissão Europeia, apresenta o "Relatório sobre a união económica e monetária na Comunidade Europeia". O documento vem a confirmar-se como o modelo seguido na criação do euro.

1992 - A Indonésia aceita negociar com Portugal, através da ONU, Organização das Nações Unidas, a situação de Timor-Leste, sem a participação de timorenses.

1993 - O Governo PSD aprova a proposta de aumento da idade de reforma das mulheres, de 62 para 65 anos.

2006 - A judoca portuguesa Telma Monteiro ascende ao primeiro lugar do ranking mundial na categoria até -52 kg.

2007 - A primeira vacina humana contra a gripe das aves, vírus H5N1, é aprovada pela Agência para a Alimentação e Medicamentos (FDA, sigla inglesa), entidade reguladora norte-americana.

2010 - O alpinista João Garcia, 43 anos, atinge o cume do Annapurna, de 8.091 metros, no Nepal. É o primeiro português a conseguir chegar ao topo das 14 montanhas do mundo acima dos oito mil metros.

2013 - Um duplo "transplante cruzado de rins com dadores vivos" é efetuado, pela primeira vez em Portugal, no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, pela equipa coordenada pelo cirurgião Alfredo Mota.

2016 - A Câmara dos Deputados do Brasil aprova o pedido de impugnação do mandato presidencial que conduziu à destituição da Presidente Dilma Rousseff.

2019 - Pelo menos 29 pessoas morrem num acidente com um autocarro que transportava turistas alemães em Santa Cruz, na Madeira.

2020 - A Comissão Europeia dá luz verde a um pacote de ajudas estatais de Portugal no valor de 140 milhões de euros para investimentos em investigação e no desenvolvimento de testes e vacinas para a covid-19.

