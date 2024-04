Autocarro avariado congestiona trânsito na Via Rápida

Um autocarro avariado na Via Rápida no sublanço Ribeira Brava-Campanário, no sentido Ribeira Brava-Funchal, está a congestionar o trânsito.

A avaria, que terá ocorrido pelas 15h30, entre o km2 e o km 3, está a criar trânsito com uma extensão superior a 2 quilómetros.

Importa realçar também que, há instantes, uma viatura capotou na Via Rápida.