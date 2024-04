IRS rende 818 euros a mais de duas centenas na primeira semana

IRS rende 818 euros na primeira semana. É esta a manchete deste domingo do seu DIÁRIO de 14 de Abril de 2024. Em acrescento referimos que "15.400 residentes fiscais na Madeira entregaram, na primeira semana da campanha, a sua declaração, 13% do total de contribuintes registados na Região. Mais de duas centenas já receberam reembolso". Leia mais na página 11.

Outro artigo em destaque, também fotográfico, é uma reportagem com os 'Paparazzi' dos aviões. E contamos, entre outras histórias, que "investem milhares em equipamento e dedicam horas a fio a observar os movimentos junto à pista do aeroporto. Os 'spotters' até vêm do estrangeiro para registarem as manobras mais desafiantes" P.2 E 3

Sobre política, num fim-de-semana marcado pelo Congresso do CDS que não aceita ser "muleta" e dá prova de vida. Para ler nas páginas 8 e 9.

Olim com a câmara no horizonte também é notícia de política. Uma vez que o "presidente socialista da Junta de Machico não esconde a ambição de liderar o município. Em entrevista deixa recados ao movimento Autonomia 24 e diz que a hora é de união". Leia a mesma nas páginas 30 e 31.

Também na política, Patrícia Dantas na equipa do ministro das Finanças. "Região conta com mais uma ex-deputada em funções de assessoria a membros do governo da República", resumimos. Leia na página 48.

Estas e muitas mais notícias numa edição bem preenchida com temas da actualidade e outras histórias que valem a pena no seu domingo.