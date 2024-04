Duas mulheres feridas em colisão no Funchal

Um choque entre três viaturas ocorrido ao final da tarde desta terça-feira, na Rua Dr. Manuel Pestana Júnior, no Funchal, provocou ferimentos a duas mulheres.

Uma das vítimas, uma mulher de 64 anos, queixava-se de dores no tórax e foi transportada para o hospital por volta das 20h30.

A outra era uma estrangeira com cerca de 70 anos que apresentava ferimentos numa perna. Ambas as vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportadas para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.