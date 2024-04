Acidente marca congestionamento na Via Rápida

Apesar de muito concorrido e com trânsito já de si complicado, as manhãs ficam mais complicadas quando ocorrem acidentes, como o que está neste momento desta quarta-feira a ser resolvido no sentido Ribeira Brava - Machico, na Via Rápida.

São cerca de 2 km de congestionamento a partir da zona da Ponte dos Frades, ao Km 10, ainda que pareça estar a ser resolvido e o tráfego aliviado.

No sentido oposto da Via Rápida há algum congestionamento na extensão de 3 km, mas apenas devido a tráfego intenso, a partir do km 22.