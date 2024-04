Resgatado cão sob efeito de estupefacientes no Funchal

A Associação Ajuda a Alimentar Cães resgatou um cão bebé sob efeito de estupefacientes.

Segundo a associação, o animal pertence a um indivíduo toxicodependente, que terá drogado o cão para sensibilizar as pessoas enquanto pedia dinheiro.

Aliás, a Ajuda a Alimentar Cães recorda que este tema já foi debatido diversas vezes, "sem que nada fosse feito", motivo pelo qual exige “a criação de um regulamento municipal que proíba a mendicância com animais de companhia no concelho do Funchal”.

“Esta solução já foi equacionada por diversos municípios do continente, mas em todos eles não existiu coragem política para avançar com a medida, com receio da perda da popularidade. Porém, certo é que alguma coisa tem de ser feita neste capítulo, uma vez que o espectáculo conferido por este tipo de mendicância é degradante e representa um aproveitamento imoral dos animais usados. Caso não seja travado rapidamente, irá aumentar significativamente, até porque começa a verificar-se uma forte expansão desta actividade por ser considerada rentável”, escreveu a associação nas redes sociais.