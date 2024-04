Capotamento na Via Rápida faz dois feridos

Um capotamento ocorrido há instantes na Via Rápida no sublanço Pestana Júnior - Boa Nova, no sentido Machico-Ribeira Brava, causou dois feridos.

Apesar de ainda não ter sido possível apurar a gravidade dos ferimentos, o DIÁRIO sabe que as vítimas encontram-se fora da viatura.

Para o local foram accionadas duas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, assim como a ViaLitoral.

O trânsito encontra-se congestionado, com uma fila de carros superior a 2 quilómetros.