Direcção de Saúde sensibiliza acerca das alterações climáticas e a saúde no trabalho

Assinalou-se a 28 de Abril o Dia Mundial da Saúde e Segurança no Trabalho, uma data promovida pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) que visa sensibilizar para a importância da prevenção de acidentes e doenças profissionais em todo o mundo.

Em 2024, o foco foi colocado nas alterações climáticas e o seu impacto na saúde e segurança no trabalho em todas as regiões do mundo, com a publicação do relatório 'Garantir a segurança e a saúde no trabalho num clima em mudança'.

As alterações climáticas resultaram em fenómenos meteorológicos e climáticos extremos, cada vez mais frequentes, evidenciados pelo aumento na frequência e gravidade das ondas de calor, radiação ultravioleta, poluição atmosférica, fortes precipitações, tempestades e inundações, incêndios florestais, secas e ciclones tropicais. São a maior ameaça à saúde pública do século XXI e causam graves riscos para a saúde a mais de 70% dos trabalhadores no mundo. Existindo forte evidência que as alterações climáticas e a degradação ambiental podem levar a uma deterioração das condições de trabalho e um risco aumentado de lesões profissionais, doenças, tais como cancro, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, problemas de saúde mental, entre muitos outros e morte. Estão em maior risco, os trabalhadores que exercem actividades ao ar livre, e em sectores fisicamente exigentes, como agricultura, construção e transportes e os que trabalham em ambientes internos quentes ou em espaços fechados mal ventilados e sem condições de ar adequado. Direcção Regional da Saúde (DRS)

Além de dinamizar uma campanha de sensibilização de âmbito regional centrada na promoção da saúde nos locais de trabalho, designada 'Uma Pausa para a Prevenção', sobre as alterações climáticas e o seu impacto, a DRS destaca as algumas medidas que visam potenciar locais de trabalho positivos e saudáveis: