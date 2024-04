Turista morre junto à Igreja do Monte

Um homem com cerca de 60 anos, de nacionalidade estrangeira, sofreu esta tarde uma paragem cardiorrespiratória junto à Igreja do Monte e faleceu no local.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) estiveram a tentar reanimá-lo, mas sem sucesso.

A PSP tomou conta da ocorrência.

Ao que foi possível apurar, o homem tinha chegado à Região num navio de cruzeiro.