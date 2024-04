PS diz que "Albuquerque desrespeita a lei e continua a vender promessas como se não estivesse em gestão"

"Miguel Albuquerque é presidente demissionário de um Governo de gestão, mas parece ter-se esquecido desse facto e continua a vender promessas e a distribuir dinheiros públicos pela Região, como se estivesse no exercício pleno de funções", afirma a secretária-geral do PS-Madeira, reagindo ao facto de o chefe do Executivo regional "continuar recorrentemente a usar o cargo que ocupa para continuar a fazer campanha eleitoral, contrariando o respeito pelo dever de imparcialidade e neutralidade a que está obrigado", frisa.

Marta Freitas, citada numa nota do PS-M, insiste que, "neste momento, as funções de Miguel Albuquerque estão limitadas à prática de atos estritamente necessários para assegurar a gestão dos negócios públicos da Região, conforme está previsto no Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira", refere, mas acusa "o presidente demissionário de fazer 'letra morta da lei', ignorando o Estatuto e demonstrando uma 'total falta de ética e de desrespeito pelos princípios democráticos'", diz.

Assim, argumenta, "numa vontade desmedida de se manter agarrado ao poder, Miguel Albuquerque está a tentar iludir os madeirenses e porto-santenses, anunciando medidas que sabe que não pode cumprir porque não tem poderes para isso", diz Marta Freitas, que considera que Albuquerque "tem de despir a farda de presidente do Governo" e assumir-se, "de uma vez por todas, como candidato nas próximas Eleições Legislativas Regionais". E diz mais: "Os madeirenses e porto-santenses merecem ser respeitados."