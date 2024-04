"É preciso continuar a luta contra as injustiças laborais", alerta a CDU na véspera do 1. de Maio

A CDU esteve hoje numa jornada de contacto com trabalhadores em diversas empresas e locais de trabalho, para afirmar que "é preciso continuar a lutar contra a injustiças laborais para valorizar o papel decisivo dos trabalhadores para fazer com que a Região avance no seu desenvolvimento, apesar de muitas vezes esse trabalho não ser reconhecido".

Numa acção de contacto com os trabalhadores da CMF, o deputado da CDU, Ricardo Lume, deixou várias mensagens na véspera do Dia do Trabalhador:

Nesta data tão especial e significativa para a luta dos trabalhadores como é o 1º de Maio, dia Internacional do Trabalhador a CDU saúda todos os trabalhadores da Madeira e do Porto Santo. Apesar de vivermos numa Região onde o trabalho e os trabalhadores não são valorizados pelas políticas governativas, são os trabalhadores que fazem a Região Autónoma da Madeira, avançar. As casas onde vivemos, o pão que comemos, o acesso a saúde, educação, a cultura, a limpeza das cidades, as atividades turísticas, entre tantas outras realizações do dia a dia é fruto do trabalho de alguém. A instabilidade, a precariedade laboral, os baixos salários continuam a ser uma realidade na vida de milhares de trabalhadores na Região. Ricardo Lume, CDU

O deputado diz que, apesar do aumento do PIB e do aumento da produtividade na Região, "15% dos trabalhadores vivem em risco de pobreza, ou seja, são mais de 19 mil trabalhadores mulheres e homens que mesmo trabalhando oito ou mais horas por dia, o salário que levam para casa é insuficiente para fazer face às necessidades da sua família".

Esta realidade é fruto de um modelo de desenvolvimento promovido pelo PSD e CDS com o apoio do PAN que beneficia um conjunto de grupos económicos ligados ao regime assente nos baixos salários e na precariedade laboral expoente máximo da política de exploração e empobrecimento. Esta injusta situação não é uma inevitabilidade, e como em muitos casos ficou provado foi possível avançar nos direitos de quem trabalha minimizando injustiças com a luta dos trabalhadores e o apoio do movimento sindical unitário. É fundamental tomar como exemplo a unidade e luta dos trabalhadores do CARAM, da ARM, da Empresa de Cervejas da Madeira, da Santa Casa da Misericórdia de Machico , dos trabalhadores dos Call-centers, dos trabalhadores da RTP- Madeira, dos motoristas dos transportes públicos, entre tantos outros que lutaram e continuam a lutar pela valorização das suas carreiras e pelo aumento do salário. Ricardo Lume, CDU

E apela a todos os trabalhadores e à população em geral a participar "massivamente na manifestação promovida pela a União dos Sindicatos da Madeira, para o dia 1.º de Maio, com concentração marcada para as 10:30 junto à Assembleia Legislativa Regional, para mostrar que o Governo Regional “não tem as mãos livres” para prosseguir com a política de exploração e empobrecimento".

O 1.º de Maio "dará esse sinal claro de que o capital, os grupos económicos e o Governo Regional não têm as mãos livres para aplicar o seu projecto. Querem, desejavam, gostariam de fazer o que querem, mas os trabalhadores e o povo não lhes vão dar essa possibilidade".