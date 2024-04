Poucas nuvens e vento de Leste nas previsões para esta quarta-feira na Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta quarta-feira, na Madeira, apontam para céu geralmente pouco nublado.

O vento deverá soprar fraco a moderado, até 25 km/h, do quadrante Leste. É apontada uma pequena descida de temperatura.

Na Madeira, a temperatura máxima chegará aos 23ºC, menos três do que ontem; enquanto a mínima será de 17ºC. No Porto Santo, é esperada uma máxima de 22ºC, sendo a mínima de 16ºC.

Ambas as ilhas estarão com índice Ultravioleta muito elevado, de nível 8, numa escala em que 11 é o máximo. É recomendado o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e deve ser evitada a exposição das crianças ao sol.

No Funchal, de acordo com as previsões do IPMA, conte com céu geralmente pouco nublado e vento fraco, inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte, são esperadas ondas do quadrante Norte com 1 a 1,5 metros. Na costa Sul, conte com ondas inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 19/20ºC.