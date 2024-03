Oficinas sensoriais estão de volta ao Museu Etnográfico da Madeira

O Museu Etnográfico da Madeira volta a receber, no dia 13 de Abril, uma oficina sensorial, desta feita sob o tema 'Afectos, Arte e Natureza'.

Direccionadas para crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 7 anos, as oficinas sensoriais são promovidas pela educadora Sandra Carvalho e têm lugar no jardim do museu.

Estas oficinas, realizadas no espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, proporcionam às crianças a oportunidade de descobrir a linguagem da arte multissensorial, brincando e experienciando aromas, texturas e cores, através das plantas, existentes na horta pedagógica do museu e jardim de ervas aromáticas e medicinais.

Sob o mote 'Pensamentos em madeira', a próxima sessão ocorre a 13 de Abril, das 10h30 às 11h30, em que as crianças irão terão oportunidade de recorrer à utilização de madeira, nomeadamente cascas de árvores, mas também folhas, flores e fios, para desenvolver criações do 'pensamento'.

Os Serviços Educativos do Museu Etnográfico da Madeira aconselham que as crianças participantes tragam roupa confortável que possam sujar e uma muda para, se necessário, trocar.

Para os interessados, as inscrições têm o valor de 15 euros por criança, sendo que este valor que inclui o material utilizado na actividade. Os registos devem ser feitas através do número 910713972 ou do e-mail [email protected] .

De salientar ainda que no dia 25 de Maio haverá uma actividade sob o tema 'Tecendo a Natureza' e, a 22 de Junho, será a vez de 'Extensões do Pensamento'.