‘Living Care’ instaura auditoria a ex-dirigentes

Na edição desta quarta-feira do seu DIÁRIO, a notícia em destaque na primeira página, ilustrada com uma foto em toda a sua largura da unidade no Caniço, revela que a ‘Living Care’ instaurou auditoria a ex-dirigentes. A nova direcção da associação de solidariedade social, que gere lares de idosos, vai passar a ‘pente fino’ decisões tomadas por antigos responsáveis e trabalhadores cedidos por entidades externas. Esta instituição foi alvo de uma inspecção do Tribunal de Contas no ano passado.

Com chamadas à capa temos, também, a entrevista a Rui Alves, o presidente que está de saída do clube da Choupana. “Se vencer os próximos dois jogos o Nacional sobe”. O dirigente revela preocupação com o possível desaparecimento das SAD do seu clube e do rival Marítimo.

No Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, o vento continua a condicionar a operação, sobretudo numa semana de muitas chegadas e partidas, no habitual movimento da Páscoa. Uma aterragem ‘forçada’ implica inspecção técnica a avião. Um Airbus A-321 da TAP conseguiu pousar, em aparente dificuldade, no Aeroporto da Madeira, em dia de forte constrangimento provocado pelo vento, que afectou mais de 7 mil passageiros.

Saiba ainda que Ventura exclui acordo com Albuquerque. Um dia depois de o líder do Chega ter descartado qualquer apoio ao PSD-M, o Presidente da República decide o futuro político da Região.

Por fim, na primeira página destacamos que os 14 grupos da Festa da Flor recebem apoio de 340 mil euros.

