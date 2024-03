IPMA pronlonga avisos laranja e amarelo para agitação marítima forte na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou os avisos laranja e amarelo para a agitação marítima na Madeira e no Porto Santo, nos dias 28 e 29 de Março.

Vento e ondas até 10 metros colocam Madeira sob aviso laranja Região está já sob aviso amarelo para a agitação marítima; na quinta-feira sobe para laranja e entra em vigor um aviso amarelo para o vento forte Ricardo Duarte Freitas , 26 Março 2024 - 15:58

Na actualização feita, o aviso laranja para a agitação marítima na costa Norte, passa a vigorar entre as 15 horas do dia 28 e as 19 horas do dia 29 de Março, Quinta e Sexta-feira Santa. Estão previstas ondas de Noroeste, com 5 a 6 metros, podendo atingir 10 metros de altura máxima. O mesmo acontecendo com o aviso que tinha sido emitido para a ilha do Porto Santo.

Já na costa Sul, o aviso amarelo para a agitação marítima foi igualmente alargado até às 19 horas do dia 29 de Março.