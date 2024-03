O Chega vai indicar a deputada Manuela Tender para presidente da Assembleia da República, após o social-democrata José Pedro Aguiar-Branco ter falhado a eleição, anunciou o partido.

"O Grupo Parlamentar do Chega vai avançar com uma candidatura à presidência da Assembleia da República, cuja candidata será a ex-deputada do PSD e atual deputada do Chega, Manuela Tender", indicou fonte oficial do partido.