Portugal pode pedir “clemência” para madeirenses presos na Indonésia

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Rui Abreu, garantiu ao DIÁRIO que já foram encetados contactos junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros relativamente aos dois madeirenses que foram interceptados na posse de dois quilos de cocaína na Indonésia.

No entanto, referiu que o crime não ocorreu na Madeira e que "o que poderá acontecer é um pedido de clemência de Portugal à Indonésia, através do Presidente da República".

Tal como foi noticiado, um dos jovens tem pouco mais de 20 anos e terá desembarcado no domingo no Aeroporto de Jacarta. Terá viajado de Portugal, tendo pelo meio feito escala no Dubai.

O tráfico de droga é punido com penas severas na Indonésia, que podem chegar à prisão perpétua e, inclusive, à pena de morte.