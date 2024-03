Vento e ondas até 10 metros colocam Madeira sob aviso laranja

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acaba de elevar para laranja o aviso para a agitação marítima e a emitir um novo aviso amarelo para o vento forte, ambos para quinta-feira, no arquipélago da Madeira.

A Região encontra-se, a partir da tarde de hoje, sob aviso amarelo devido à previsão de mau tempo no mar - ondas de Noroeste com 4 a 5 metros, sendo do quadrante Oeste na costa sul – mas a agitação marítima vai acentuar-se a partir do meio da tarde de quinta-feira.

Segundo o IPMA, as ondas de Noroeste de 5 a 6 metros poderão atingir os 10 metros de altura máxima. O aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de quatro, é válido para o Porto Santo e a costa norte da ilha da Madeira, entre as 15 horas de quinta-feira e as 15 horas desta sexta-feira.

O aviso amarelo para o vento entra em vigor a partir do meio-dia desta quinta-feira e prolonga-se pelo menos até à madrugada de sexta-feira. Estão previstas rajadas de Oeste até aos 80 km/h que podem atingir os 100 km/h nas zonas montanhosas.

O estado do tempo no arquipélago da Madeira será afectado pela corrente de noroeste, provocada pela acção conjunta entre um anticiclone centrado a noroeste dos Açores e a nomeada, hoje depressão Nelson, centrada a sul das ilhas britânicas, que deverá transportar uma massa de ar fria e instável até à região dos Açores, dando origem a ocorrência de aguaceiros que poderão ser de granizo no arquipélago vizinho.

Além do vento forte, as ilhas dos Açores enfrentam ondas de Noroeste que deverão atingir no Grupo Ocidental os 10 metros de altura significativa - com uma altura máxima de 20 metros. No Grupo Central as ondas devem atingir os 8 metros e no Grupo Oriental os 7 metros de altura significativa, de acordo com o comunicado do IPMA.