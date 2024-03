200 utentes acompanhados pela Unidade de Hospitalização Domiciliária no primeiro ano de actividade

Foram cerca de 200 os utentes acompanhados pela Unidade de Hospitalização Domiciliária, do Serviço Regional de Saúde (SESARAM), no seu primeiro ano de actividade, que se assinala neste mês corrente.

Conforme nota a empresa pública do sector da Saúde, "este modelo de prestação de cuidados afigura-se como uma alternativa ao internamento hospitalar, proporcionando uma assistência contínua aos utentes que cumpram um conjunto de critérios clínicos, sociais e geográficos necessários para a sua hospitalização domiciliária".

A esses utentes, esta unidade assegura a "prestação de cuidados de saúde com segurança clínica e qualidade, no conforto do lar e com a família".

A Unidade de Hospitalização Domiciliária é coordenada pela médica internista Maria da Luz Brazão e pela enfermeira gestora Cátia Figueira.