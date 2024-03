Bordal quer elevar bordado a arte feita com o coração

“Fazer com que o Bordado Madeira não seja artesanato mas sim arte”, uma “arte e um trabalho feito com o coração” é o objectivo da empresa Bordal, que esta tarde apresentou o seu novo vídeo institucional, a nova loja online e o restyling do logotipo e nova imagem.

Ideias fortes deixadas pela empresária Susana Vacas, na apresentação efectuada nas instalações da empresa, no Funchal.

A intenção é contrariar um pouco a ideia “do Bordado Madeira visto como o naperon normal, o artesanato, e nós quisemos virar mostrar tudo isto como uma arte, como um artigo raro e uma coisa única”, expressou a empresária, fazendo com que “as pessoas sintam isto com o coração”.

Destacando que o vídeo ontem apresentando procura ilustrar que tudo no sector é feito manualmente, Susana Vacas admitiu que vão faltando mãos para dar continuidade a este trabalho. “É um problema [a falta de mão-de-obra], por isso estamos a tentar elevar isto a arte”, explicou, sublinhando que a esperança é que “a peça rara” possa seduzir mais gente nova para trabalhar nesta actividade.

A inovação tem sido outra das apostas da Bordal, no intuito de que “as peças tenham menos bordado e mais design e melhor matéria-prima, ou seja dar valor acrescentado à peça”.

Susana Vacas revela que a Bordal já levou o Bordado Madeira a clientes como “a Channel, a Dior, temos clientes em Nova Iorque, no Dubai, importante é termos qualidade, as peças têm de sair daqui perfeitas, isso é fundamental”, ressalva.

A Bordal emprega 20 pessoas na fábrica, outras tantas a fazer costura em casa, cinco a fazer recorte e ainda 400 bordadeiras, revelou ainda a empresária.