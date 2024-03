Portugal goleia Croácia e segue isolado no apuramento para o Euro2025 de sub-21

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 goleou hoje a Croácia por 5-1 e mantém-se isolada na frente do Grupo G de qualificação para o Europeu de 2025, em jogo realizado no Estádio de São Luís, em Faro.

Os primeiros minutos foram intensos, tendo marcado por Portugal Fábio Silva (03), Pedro Santos (11 e 22) e Paulo Bernardo (25), enquanto a Croácia marcou por Ljubicic (15), na conversão de uma grande penalidade. O conjunto luso fechou o resultado aos 63, novamente por Fábio Silva, também de penáti.

Com esta vitória, Portugal reforçou o primeiro lugar, único de apuramento direto, com 18 pontos (sete jogos), mais quatro do que a Grécia, segunda classificada (oito), e cinco face à Croácia terceira (seis).