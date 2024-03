Bordado Madeira terá destaque na Festa da Flor 2024

O Bordado Madeira estará em destaque na edição deste ano da Festa da Flor, através de um espaço especialmente dedicado à concepção desta arte tradicional madeirense.

Uma revelação feita esta tarde pela secretária regional da Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, na apresentação do novo vídeo institucional, da nova loja online e do restyling do logotipo e nova imagem da empresa Bordal.

A ideia, expressa a governante, é ter um espaço “para mostrar o trabalho que estas pessoas têm” no perpetuar do Bordado Madeira, não só através da sua actividade profissional, mas também “na passagem de conhecimento” para se poder “ensinar aos mais novos como é importante valorizar o Bordado Madeira”.

Rafaela Fernandes aproveitou para realçar o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Bordal, nomeadamente em termos da “inovação” que tem trazido ao sector, considerando que o vídeo promocional ontem apresentado “é uma homenagem às bordadeiras e a toda esta equipa fantástica que trabalha nesta empresa” e também “um mimo ao Bordado Madeira”.

“A Bordal é uma empresa que tem apostado muito neste sector, com uma grande preocupação em salvaguardar a tradição”, relevou a governante, que também abordou a preocupação da mão-de-obra, nomeadamente em termos de renovação.

“Estamos a incentivar as acções de formação para que, quem tem o saber, consiga transmitir a outras pessoas que se interessem pelo saber fazer o bordado”, disse, acrescentando que o Governo Regional “tem mantido um apoio importante à remuneração das bordadeiras” e mantém o objectivo de “melhorar esse mesmo rendimento, sob pena de se perder o trabalho do Bordado Madeira genuíno”.