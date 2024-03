Consultor da plataforma da oposição na Venezuela pede mais apoio à Madeira

Aldo de Santis, consultor da Plataforma Unitária dos Partidos Políticos da Oposição Venezuelana, veio à Região pedir mais apoio político às autoridades políticas portuguesas e para que os governos da República e Regional estejam atentos às eleições presidenciais, marcadas para 28 de Julho. De Santis apelou à transparência e decorram debaixo das regras mais elementares da democracia e pelo respeito internacional.

“Para nós a Madeira é de vital importância porque é a terceira cidade com maior quantidade de habitantes luso-venezuelanos na Europa, mas é também a porta de entrada, conjuntamente com Espanha. Para nós a Madeira é parte dos venezuelanos na Europa e a demonstração da importância e de afecto que o Governo Regional tem dado, por isso é algo recíproco e que temos a obrigação de dar conta do que se passa e possam ajudar”, disse esta tarde à saída da Assembleia Legislativa onde esteve reunidos com elementos do grupo parlamentar do PSD-M e com o presidente da Assembleia Legislativa.

Antes ao DIÁRIO revelou se María Corina Machado, líder da oposição da Venezuela e adversária de Maduro “não tivesse sido proibida de ocupar cargos públicos” após denunciar supostas violações dos direitos humanos cometidas pelo Estado venezuelano teria grandes possibilidades de ser eleita. Corina Machado venceu as primárias presidenciais da oposição da Venezuela em 22 de Outubro de 2023, sendo indicada para enfrentar o presidente Nicolás Maduro.

“Se fosse uma disputa meramente eleitoral Maduro estaria derrotado, todas as projecções indicam um tecto de 20% das intenções de voto para Maduro, enquanto Corina teria mais de 70%. Como está proibida ilegalmente, existe uma possibilidade de transferir esse apoio a outro candidato que apoie, no entanto não é apenas um tema eleitoral é um tema político”, explicou em resumo.