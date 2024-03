Marcos Freitas regressa ao circuito mundial

O jogador olímpico madeirense, Marcos Freitas participa em mais um evento do circuito mundial de Ténis de Mesa profissional, desta feita no WTT Champions Incheon 2024, que arranca hoje na Coreia do Sul e prolonga-se até domingo.

O madeirense integra esta competição de elite mundial, que junta apenas um grupo de 32, dos melhores do ranking mundial.

Ditou o sorteio que Marcos Freitas, actual n.º 18 do ranking mundial, enfrente o alemão Dimitrij Ovtcharov (n.º 11), num confronto agendado para amanhã (quarta-feira, 27/03/2024), quando foram 12h55 (horário da RAM).