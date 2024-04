Madeira regista em Março aumento homólogo de 7,6% nas dormidas

Mais de 181,9 mil hóspedes entraram em Março na Região Autónoma da Madeira, gerando 924,8 mil dormidas, traduzindo variações homólogas de +6,1% e de +7,6%, respectivamente, de acordo com os primeiros dados para o sector de alojamento turístico, publicados esta segunda-feira pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

Os valores acumulados dos hóspedes entrados, para o período de Janeiro a Março deste ano (448,6 mil; +3,6% que no mesmo período de 2023), evidenciam igualmente um crescimento, o mesmo sucedendo com as dormidas, que ultrapassaram os 2,4 milhões (+5,6% que no mesmo trimestre de 2023).

"Para efeitos de comparabilidade com os dados divulgados pelo INE, é necessário excluir o alojamento local com menos de 10 camas, sendo que, segundo esta lógica de apuramento de resultados, as dormidas do alojamento turístico, em Março de 2024, apresentaram um crescimento homólogo de 4,1%, variação positiva tal como a verificada a nível nacional (+12,8%)", recorda a DREM.

Na Região, as dormidas de residentes em Portugal diminuíram 5,3% relativamente ao mês homólogo, rondando as 133,6 mil (14,4% do total), enquanto as de residentes no estrangeiro subiram 10,1%, situando-se em 791,2 mil.

Os hóspedes entrados, em Março, com residência no País, totalizaram 40,5 mil, e os com residência no estrangeiro, 141,3 mil.

No País, o crescimento dos mercados externos acentuou-se (+13,8%), tendo sido produzidas por estes mercados 4,1 milhões de dormidas.

As dormidas de residentes totalizaram 1,6 milhões (+10,3%). Por região NUTS II, os maiores aumentos nas dormidas registaram-se no Oeste e Vale do Tejo (+29,4%), seguindo-se o Centro (+23,1%) e o Alentejo (+21,0%).

Os crescimentos mais modestos foram observados na RAM (+4,1%) e na Grande Lisboa (+8,9%).

Relativamente aos mercados emissores de residentes no estrangeiro representaram 85,6% do total de dormidas, em Março. Nesse conjunto, o mercado da Alemanha é o que regista mais dormidas, com cerca de 217,6 milhares (+3,8% que no mês homólogo), seguido do Reino Unido, com 177,4 milhares (+7,3%), e da França, com 52,7 mil (+6,8%).

No mês passado, 10,0% dos estabelecimentos de alojamento turístico terão estado encerrados ou não registaram movimento de hóspedes.