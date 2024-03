Centenas de passageiros vão pernoitar na ilha do Porto Santo

Centenas de passageiros vão fazer 'night stop' na ilha do Porto Santo.

Esta situação acontece porque três aviões divergiram para 'ilha dourada', por causa do mau tempo na zona do aeroporto da Madeira, encontrando-se estacionados na placa do Aeroporto do Porto Santo.

A maioria dos passageiros vão passar a noite em hotéis e embarcarão na terça-feira, se as condições atmosférica a assim o permitirem .

O DIÁRIO sabe, no entanto, que algumas dezenas de passageiros, optaram por embarcar no Lobo Marinho e, assim, chegar ainda hoje à ilha da Madeira.