O PS vai apresentar Francisco Assis para a presidência da Assembleia da República, depois de o PSD ter decidido retirar o nome de José Pedro Aguiar-Branco, que falhou a eleição.

Esta decisão foi tomada numa reunião extraordinária do Grupo Parlamentar do PS na Sala do Senado, na Assembleia da República, segundo indicaram fontes do partido à agência Lusa.