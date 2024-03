Costa reúne-se na próxima semana em Bruxelas com dirigentes da UE e da NATO

O primeiro-ministro participa na próxima semana na reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas, e na véspera vai transmitir uma "mensagem de agradecimento" a vários dirigentes da União Europeia com quem trabalhou e reunir-se com o secretário-geral da NATO.

De acordo com uma nota divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro, António Costa viaja até Bruxelas na próxima semana para uma reunião do Conselho Europeu que decorre nos dias 21 e 22 de março.

"Na véspera, vai reunir-se com alguns dos principais protagonistas europeus com quem mais trabalhou nos últimos anos. Será transmitida uma mensagem de agradecimento pelo trabalho construído, em boa articulação, ao longo dos últimos oito anos", lê-se na nota.

O chefe do executivo vai encontrar-se com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.

Terá também reuniões com a Vice-Presidente da Comissão Europeia e Comissária Europeia para a Concorrência, Margrethe Vestager, com o Comissário Europeu para Assuntos Económicos e Monetários, Paolo Gentilloni, com o Comissário Europeu para o Emprego e Direitos Sociais, Nicolas Schmit, e com o Comissário Europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton.

Segundo a nota, António Costa terá ainda uma reunião com a Comissária portuguesa Elisa Ferreira, responsável pela Coesão e Reformas.

Nesta deslocação a Bruxelas, e antes do Conselho Europeu, o primeiro-ministro vai encontrar-se ainda com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.

Estão também previstos "vários outros encontros", nomeadamente com membros do Parlamento Europeu portugueses e com a Reitora do Colégio da Europa, Federica Mogherini.