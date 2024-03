JPP vai solicitar reunião com os responsáveis da Associação Atalaia Living Care

O Juntos pelo Povo (JPP) anunciou, hoje, que vai solicitar uma reunião com os responsáveis da Associação Atalaia Living Care.

Este encontro tem como objectivo esclarecer alegadas "dúvidas e preocupações manifestadas quer por funcionários da instituição, quer por familiares de utentes que não estão satisfeitos com os cuidados prestados na instituição", explica o deputado Miguel Ganança, citado em comunicado de imprensa.

O parlamentar realça que "o Grupo Atalaia Living Care que gere o Bela Vista Living Care, o Atalaia Living Care e o Câmara de Lobos Living Care, tem sido notícia por situações menos abonatórias no que concerne à gestão financeira, atrasos nos pagamentos, nomeadamente a enfermeiros, e por um clima de intimidação laboral com sobrecarga de trabalho, que se repercute na qualidade do serviço prestado aos utentes, esse que devia ser o objectivo primeiro de quem gere este tipo de instituições".

Assim, e "de forma a aferir com objectividade a situação", o Grupo Parlamentar do JPP vai solicitar a visita às instalações do Atalaia Living Care, no Caniço, bem como ouvir responsáveis e trabalhadores da instituição, "de modo a formar uma opinião concreta sobre a real situação que ali se vive e de como a mesma poderá estar a influenciar a qualidade dos serviços prestados aos utentes desta e de outras unidades do Grupo".

O JPP recorda ainda que "tem vindo ao longo do tempo a denunciar situações relacionadas com esta problemática, nomeadamente no Lar da Bela Vista, denunciando a privatização que se veio a verificar, ouvindo as queixas dos trabalhadores e pedindo audiências com a secretária da tutela e respectiva direcção, tendo recebido informação que os problemas eram temporários e seriam resolvidos".

O JPP insiste nesta visita "uma vez que em causa está a qualidade de vida daqueles que, pela sua condição, estão gravemente expostos a situações que a condicionam, prolongadas ao longo de demasiado tempo", conclui a mesma nota.