Ronaldo e Félix no ataque de Portugal, Pepe único 'sobrevivente'

Cristiano Ronaldo e João Félix vão formar hoje o ataque de Portugal no particular frente à Eslovénia, de preparação para o Euro2024 de futebol, num 'onze' em que Pepe é o único sobrevivente do jogo com a Suécia.

Cinco dias volvidos, o selecionador Roberto Martínez fez uma verdadeira revolução em Liubliana e manteve apenas o central de 41 anos na equipa inicial, com o capitão Cristiano Ronaldo a regressar ao ataque, na companhia de Félix.

Já eram esperadas várias alterações nas escolhas do técnico espanhol, já que Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rúben Dias, Gonçalo Ramos, Rafael Leão, João Palhinha e Nélson Semedo, todos titulares com a Suécia, foram dispensando, e Matheus Nunes, também opção inicial nesse jogo, está lesionado e nem viajou para a Eslovénia.

Após ter falhado o encontro com os suecos (5-2), devido a lesão, Diogo Costa vai voltar a defender a baliza portuguesa, relegando Rui Patrício para o banco de suplentes, onde também está Nuno Mendes, que foi titular perante os escandinavos, mas deverá ser poupado por causa de problemas físicos.

O guardião do FC Porto vai ter pela frente um quarteto defensivo composto por Diogo Dalot, na direita, João Cancelo, na esquerda, e Pepe e Gonçalo Inácio no centro.

Danilo e Rúben Neves serão os médios mais recuados, atrás de Vitinha e Otávio, com Ronaldo e Félix na frente, naquele que será o primeiro embate de sempre entre Portugal e Eslovénia.

Do lado dos eslovenos, que, tal como a seleção portuguesa, estão apurados para a fase final do próximo Europeu, que vai decorrer na Alemanha, destaque para as presenças do capitão Oblak na baliza, antigo guarda-redes do Benfica, e do avançado Sporar, que passou por Sporting e Sporting de Braga.

O Eslovénia-Portugal está agendado as 20:45 locais (19:45 em Lisboa), no Estádio Stozice, em Liubliana, e terá arbitragem de Irfan Peljto, da Bósnia-Herzegovina.