Conferência alusiva à Ortopedia traz especialista de renome à Madeira

O Serviço Regional de Saúde promove, no dia 2 de Maio, pelas 11h30, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, uma conferência alusiva ao tema “Da Ortopedia à Microcirurgia Reconstrutiva - nervosa, óssea, linfática, plástica…”

A iniciativa terá como orador convidado o professor Abel Nascimento, especialista de renome que tem colaborado com o SESARAM, EPERAM, assegurando o tratamento a doentes encaminhados para Coimbra na área da traumatologia ortopédica.

Abel Nascimento é médico ortopedista e cirurgião, chefe de serviço de Ortopedia e Traumatologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), direCtor do Instituto de Cirurgia Reconstrutiva, em Coimbra, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e professor catedrático convidado da Universidade de Aveiro.

Conta com um vasto currículo e contabiliza mais de 27 mil cirurgias nas suas áreas de intervenção. É membro de vinte e uma sociedades científicas, nacionais e internacionais. E já recebeu vários prémios científicos nacionais e internacionais no âmbito da Cirurgia da Mão e Microcirurgia. Apresentou mais de quatrocentos trabalhos científicos em Portugal e no estrangeiro.

A participação nesta conferência é aberta a médicos, médicos internos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, investigadores, entre outros interessados a nesta matéria.