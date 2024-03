Turista atingido por pedra no Pico do Areeiro apresenta ferida grave na cabeça

O turista com cerca de 30 anos que esta manhã foi atingido por uma pedra quando fazia a Vereda do Pico do Areeiro apresenta ferimentos graves na cabeça.

Segundo o DIÁRIO apurou, o homem está consciente, mas tem um corte profundo na cabeça, visto ter sido atingido por uma pedra de alguma dimensão.

O estrangeiro percorria a vereda na companhia da mulher, que não sofreu quaisquer ferimentos.

Foto BF

Está agora a ser socorrido pela equipa de resgate dos Bombeiros Voluntários Madeirenses que já chegou ao Pico do Gato.

O helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil deverá ser activado para efectuar este resgate.

Tal como o DIÁRIO noticiou esta vereda tem sido bastante procurada por turistas. Prova disso foi o caos no trânsito esta manhã que dificultou a passagem dos carros de bombeiros.