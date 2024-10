Machico acolhe concerto do Festival Internacional de Órgão este sábado

A 13.ª edição do Festival Internacional de Órgão ruma, este sábado, até Machico, para um concerto do organista Juan de La Rubia, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, pelas 21h30. 'O Livro de Venegas de Henestrosa e a improvisação num órgão histórico' é o título deste espectáculo, no âmbito do evento promovido pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura através da Direção Regional da Cultura.

"Este concerto, focado na música renascentista e barroca, procura ser uma homenagem a uma das mais importantes fontes históricas do século XVI na Península Ibérica: o Libro de cifra nueva de Venegas de Henestrosa. O programa apresenta repertório de grandes autores da rica tradição organística peninsular, em combinação com a improvisação, que era uma prática habitual na época e que nesta ocasião é mostrada, em contraste estilístico com o repertório", afiança Juan de La Rubia.

Juan de la Rubia é o organista titular da Basílica da Sagrada Família de Barcelona. O 13.º Festival Internacional de Órgão da Madeira, com direção artística de João Vaz e a produção do Coro de Câmara da Madeira, vai decorrer até ao próximo dia 27 de outubro incluindo no programa um total de 11 concertos em 7 igrejas da Madeira.