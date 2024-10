Circularam autocarros da Rodoeste nas ruas de Inglaterra?

Foi com espanto que alguns portugueses viram dois autocarros com as cores da transportadora Rodoeste a circularem nos subúrbios das ruas de Londres. Uma situação inusitada que levantou perplexidade mas também com grau de desconfiança uma vez que estavam longe do roteiro habitual e das estradas sinuosas que costumam percorrer, pelo que a pergunta impunha-se: será verdade que dois autocarros da Rodoeste circularam nas ruas de Inglaterra? A tantos quilómetros de distância?

Antes de lhe dar-mos a resposta, recordamos que foi a 24 de Julho que o DIÁRIO deu conta que a Siga Rodoeste passou a ter na sua frota 68 veículos novos na Região, um investimento perto de 13 milhões, valor para abater ao longo da concessão do serviço que termina a 31 de Dezembro de 2032, portanto havia necessidade de encontrar uma solução para os autocarros em fim de vida.

O que fazer, então, com os antigos, eis a questão? Abater, doar e vender, foram três soluções apresentadas. Por exemplo: dos 60 autocarros que compunham a frota antes, 25 a 30 autocarros ficam afectos à antiga empresa, e 25 serão abatidos ou doados, nomeadamente a trupes de Carnaval, explicou Fernando Lopes, na ocasião.

O administrador também disse ter a intenção de vender três autocarros a dois grupos de coleccionadores de carros antigos, um de Inglaterra e outro da República Checa. E, nessa altura, a sua declaração passou quase ao lado porque, na verdade, nunca a empresa madeirense teria vendido dois autocarros em fim de vida para o estrangeiro.

Até que recentemente existiu uma manifestação de interesse por parte de uma associação ou clube do Reino Unido cujos dirigentes estiveram na Madeira para ver de perto os veículos pesados de passageiros e inclusive puderam experimentar os autocarros. O agrado foi tal que o passo seguinte foi proceder à sua compra e respectivo transporte para terras de Sua Majestade.

Segundo se sabe tratam-se de dois autocarros de marca Volvos cuja matrícula é datada de Fevereiro de 1985 e de Dezembro de 1981, isto é com 39 e 43 anos de registo de propriedade e uma imensidão de quilómetros nada que impedisse os novos donos de avançar para a compra que terá custado cerca de 2.500 euros cada um.

Ver Galeria

Os autocarros foram transportados por via marítima para Lisboa no dia 14 de Outubro partindo para o porto de Santander, um percurso superior a 900 quilómetros, embarcando posteriormente num ferry directo ao sul de Inglaterra, rumando depois, ao início desta semana, com destino a Chesterfield, sensivelmente a 80 quilómetros Manchester. Será precisamente neste local que deverão ficar guardados para exposições ou eventos relacionados à temática dos transportes de passageiros.