Festival Internacional de Órgão da Madeira "terá momentos muito surpreendentes"

A 13.ª edição do Festival Internacional de Órgão da Madeira começa já sexta-feira, na Igreja de São João Evangelista (Colégio), Funchal. Trata-se de uma iniciativa da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, com a produção do Coro de Câmara da Madeira e direcção artística de João Vaz.

De acordo com João Vaz, este ano o tema é 'A Improvisação'. E, nesta edição, o público terá a oportunidade de ver "um dos maiores improvisadores", Wolfgang Seifen, que abrirá o festival, num concerto, onde a música será "composta em tempo real". O espectáculo acontece às 21h30, na Igreja de São João Evangelista (Colégio), Funchal.

Este não é o único músico que irá abrilhantar o evento. Pode consultar o programa na íntegra aqui: https://festivaldeorgao.madeira.gov.pt/pt/.

O director artístico do Festival Internacional de Órgão da Madeira garante que "esta edição terá momentos muito surpreendentes".

Já o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, disse que "é possível desenvolver um festival como este na Região, porque ao longo dos anos houve o cuidado de restaurar, preservar e manter estes instrumentos".

Só com a capacidade de intervenção que foi aqui produzida é que é possível afirmar esta oferta cultural". Eduardo Jesus

De acordo com o governante, o evento ao envolver "órgãos que estão em igrejas e conventos" contribui para "valorizar o património".

A fruição do património, neste caso em particular relacionado com os órgãos que foram intervencionados, deve ser feita desta forma e, acima de tudo, com o conteúdo que é trazido nos vários programas que são desenvolvidos". Eduardo Jesus

O festival irá decorrer até 27 de Outubro. Durante 10 dias, estão previstos 11 concertos em sete igrejas do Funchal (Sé, Convento de Santa Clara, Igrejas do Colégio, São Martinho e São Pedro), Ponta do Sol (Igreja de Nossa Senhora da Luz) e Machico (Igreja de Nossa Senhora da Conceição).

"Neste roteiro que foi aqui estabelecido permitiu-se, acima de tudo, através do órgão, fruir das várias igrejas e dos vários equipamentos culturais que têm essa disponibilidade de envolvimento", frisou o governante.

Eduardo Jesus finalizou, dizendo que "a Madeira tem vindo a afirmar a sua agenda cultural através de uma oferta muito diversificada". Mas mais importante, no seu entender, "é a qualidade daquilo que é oferecido".

Não existe a mais pequena dúvida do contributo do Festival de Órgão nessa mesma afirmação". Eduardo Jesus

Todos os espectáculos previstos são de acesso gratuito.