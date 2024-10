Acidente no Lugar de Baixo fez 6 feridos

Um acidente registado no túnel do Lugar de Baixo, na Ponta do Sol, levou ao registo de seis feridos, todos aparentemente com ferimentos ligeiros.

O sinistro deu-se por volta das 9h15 desta quinta-feira, tendo sido mobilizados meios de três corporações diferentes. Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol enviaram duas ambulâncias para o teatro de operações e uma viatura de apoio. As outras duas ambulâncias foram dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e dos Bombeiros Voluntários da Calheta.

A PSP está no local, uma vez que está a ser necessário desviar o trânsito para garantir a segurança de quem circula nessa via, até que as viaturas sinistradas sejam retiradas.