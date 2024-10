Concerto do Festival Internacional de Órgão da Madeira na Igreja de São Pedro

No âmbito do 13.º Festival Internacional de Órgão da Madeira, o concerto de amanhã terá lugar na Igreja de São Joao Pedro, no Funchal (Colégio), a partir das 21h30, com organista português Sérgio Silva e a soprano Mariana Moldão, que mostram 'Música em Inglaterra – da tradição à Improvisação'.

“O presente programa pretende ilustrar uma viagem cronológica das tradições musicais em Inglaterra e das práticas de improvisação associadas entre os séculos XVI e XX", refere o organista sobre este espectáculo.

Sérgio Silva, que no passado domingo já realizou um concerto na Igreja de Nossa Senhora da Luz na Ponta do Sol, tendo também participado na missa dominical da Sé, é mestre em Música pela Universidade de Évora.

O organista começou por estudar órgão no Instituto Gregoriano de Lisboa sob a orientação de João Vaz, na disciplina de órgão e de António Esteireiro, em acompanhamento e improvisação.

Como concertista, apresenta-se regularmente, tanto a solo, como integrado em diversos agrupamentos nacionais de prestígio, tendo atuado em Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, França, Alemanha e Macau. Enquanto investigador, tem realizado várias transcrições modernas de música antiga portuguesa.

Actualmente, desempenha as funções de docência de órgão no Instituto Gregoriano de Lisboa e na Escola de Música Sacra de Lisboa, e é organista titular da Basílica da Estrela e da Igreja de São Nicolau (Lisboa). Gravou recentemente um dos volumes da gravação integral das Flores de música de Manuel Rodrigues Coelho (Resonus).

Já Mariana Moldão, que actuou ao lado de Sérgio Silva no passado domingo, iniciou os seus estudos de música no Instituto Gregoriano de Lisboa, onde frequentou o curso de Piano com Karl Martin Gerhardt e a classe de Técnica Vocal com Ana Leonor Pereira e Armando Possante.

Frequentou cursos de aperfeiçoamento vocal com Claire Vangelisti, Ana Leonor Pereira, Armando Possante e Isabel Alcobia. É Mestre em Ensino da Música, vertente de Direção Coral, pela Escola Superior de Música de Lisboa.

É membro do Coro Gulbenkian, do Officium Ensemble e do MediæVox Ensemble e colabora regularmente com outros agrupamentos vocais, tais como a Capella Patriarchal, Voces Caelestes, entre outros.

Participou em vários registos discográficos com diversos agrupamentos, entre os quais o Choeur de Chambre de Namur, Officium Ensemble e Capella Patriarchal. Dirige o coro da Basílica da Estrela, o coro da Academia da Força Aérea e o Coro Animato (funcionários da Fundação Calouste Gulbenkian).

Paralelamente, é terapeuta da fala, exercendo as suas funções no Hospital da Luz Lisboa e num consultório privado, e é membro do Departamento de Voz da Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala.

O 13.º Festival Internacional de Órgão da Madeira, promovido pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura através da Direção Regional da Cultura, com direcção artística de João Vaz e produção do Coro de Câmara da Madeira, vai decorrer até ao próximo dia 27 de Outubro, incluindo no programa um total de 11 concertos em 7 igrejas da Madeira.

Os concertos, todos com entrada gratuita, decorrem nos concelhos do Funchal, Ponta do Sol e Machico, nomeadamente na Igreja de São João Evangelista (Colégio), Sé, Igreja de São Pedro, Convento de Santa Clara e Igreja de São Martinho no Funchal, Igreja de Nossa Senhora da Luz (Ponta do Sol) e Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Machico).

O programa do festival pode ser consultado em https://festivaldeorgao.madeira.gov.pt/ .