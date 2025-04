Homem de 39 anos morto em Setúbal após ser agredido com martelo na cabeça

Um homem, de 39 anos, morreu esta madrugada no concelho do Seixal, distrito de Setúbal, depois de ser agredido com um martelo na cabeça, disse fonte da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP) à Lusa.

De acordo com a mesma fonte, o homicídio aconteceu "na via pública", cerca das 02:00 da madrugada de hoje.

"A vítima mortal, um homem de 39 anos, terá sido agredido com um martelo na cabeça, por um suspeito que terá fugido, mas que foi intercetado", disse a fonte.

Segundo a fonte, foi dado conhecimento do crime à Polícia Judiciária (PJ), que já se encontra a investigar o caso.