'Operação Aniversário' é a maior apreensão de sempre de heroína na Madeira

Os 14,260 quilos de heroína apreendidos ontem pela Polícia Judiciária foi a maior alguma vez realizada na Madeira daquele produto estupefaciente, confirmou o coordenador de investigação criminal da PJ do Funchal, Ricardo Tecedeiro.

Esta operação bate o recorde anteriormente fixado em 2020, quando a PJ retirou do mercado 10 quilos de heroína, recorda a PJ na conferência de imprensa que promoveu na tarde desta quarta-feira, nas instalações do Departamento de Investigação Criminal, no Funchal.

A apreensão ontem realizada no Funchal foi também a maior do país este ano, conforme havia referido a PJ em comunicado de imprensa.

A quantidade de 14 quilos de heroína apreendida tem um valor estimado de mais de 6,5 milhões de euros, tornando esta operação um marco histórico no combate ao narcotráfico na Região.

Esta grande apreensão, efectuada no âmbito da operação 'Aniversário', coordenada pela PJ do Funchal, conduziu à identificação e detenção, em flagrante delito, de um homem de 28 anos, "por fortes indícios da prática do crime de tráfico de estupefacientes", conforme revelou a Judiciária.