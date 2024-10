Trânsito congestionado ao longo de 5 km

Ainda que sem sinal de acidentes ou avarias, que normalmente atrapalham ainda mais a circulação rodoviária, neste momento há uma longa zona de congestionamento que se estende por mais de 5 km.

Na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, a partir da zona do Porto Novo, pode contar com alguma demora para chegar, pelo menos, ao Funchal.

Nas outras zonas do Funchal, apenas nota para a zona da Cota 40, desde o Hospital até ao Campo da Barca, também no habitual pára-arranca.

Recorde-se que o piso está molhado devido à chuva que cai, por isso muita cautela na condução.