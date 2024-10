É já na segunda-feira, no Théâtre du Châtelet, em Paris, França, que será conhecido o vencedor da Bola de Ouro de 2024, troféu atribuído pela conceituada revista francesa France Football, que Cristiano Ronaldo já conquistou por cinco vezes – o argentino Lionel Messi é o recordista com oito-, e que premeia o melhor futebolista do corrente ano.

A Bola de Ouro foi criada em 1956 por Gabriel Hanot, então director da revista. Inicialmente, o prémio era atribuído apenas a jogadores de nacionalidade europeia que jogassem na Europa, motivo pelo qual Pelé e Maradona nunca venceram.

A partir de 1995, os jogadores não europeus que jogassem em qualquer liga da Europa também eram elegíveis. Em 2007, todas as restrições desapareceram e qualquer jogador de qualquer parte do mundo pode ganhar o prémio.

O inglês Stanley Matthews foi o primeiro jogador da história a receber o prémio. Ronaldo Nazário foi o primeiro jogador nascido fora da Europa a ganhar o prémio, em 1997.

Sempre sujeito a intenso debate, tendo em conta as preferências de cada um, a verdade é que, por norma, o vencedor raramente merece a unanimidade dos amantes da modalidade.

Este ano, o brasileiro Vinícius Júnior (Real Madrid), o frances Kylian Mbappé (Real Madrid), inglês Jude Bellingham ( Real Madrid) e o espanhol Rodri (Manchester City) são apontados comos os grandes favoritas numa lista onde não figuram nem Cristiano Ronaldo nem Lionel Messi.

Mas afinal, como funciona a votação para a Bola de Ouro?

A France Football, que organiza a entrega do prémio desde 1956, começa por nomear uma lista de 30 jogadores elegíveis à conquista do prémio, reduzindo assim o campo de possíveis vencedores.

Depois, o júri é composto por um jornalista de cada um dos 100 países melhor classificados no ranking de selecções masculinas da Federação Internacional de Futebol (FIFA). O eleitor português tem sido o jornalista Joaquim Rita.

Cada jornalista elege depois, a partir da lista definida pela France Football, os cinco melhores jogadores na sua opinião. O jogador em primeiro lugar recebe seis pontos, o segundo recebe quatro, o terceiro recebe três, o quarto recebe dois e o quinto recebe um ponto. Juntando-se as escolhas dos 100 jornalistas, o jogador que tiver mais pontos é considerado o vencedor.

No caso de existir um empate, os mesmos jurados elegem o melhor jogador que não entrou na sua lista de cinco melhores. Se o empate persistir, é tido em conta o maior número de citações nos lugares mais elevados (mais votos em primeiro, mais votos em segundo, ou em diante...). Se, ainda assim, não houver um vencedor, este é aquele que tiver o maior número de nomeações para a Bola de Ouro ao longo da sua carreira.

Os jornalistas devem ter sempre presentes os três critérios de selecção definidos pela France Football: o primeiro, e mais importante, centra-se na performance individual do jogador. O segundo critério foca-se nos troféus colectivos que cada jogador conquistou ao longo da época e o terceiro critério diz respeito ao sentido de fair-play dos nomeados.