JPP confirma denúncia sobre obra de habitação parada

Há precisamente uma semana, o Juntos Pelo Povo (JPP) denunciou publicamente, através de uma conferência de imprensa no local da obra, que a 3.ª fase da execução do Complexo Habitacional de São Gonçalo se encontrava "totalmente parado", com todas as implicações que a paralisação iria causar nas famílias que tinham a legítima expectativa de receber a nova habitação no final deste ano, conforme prometido pelo presidente do Governo Regional.

Ora, uma semana depois, a presidente do JPP, Lina Pereira, confirma a veracidade da investigação/fiscalização do partido, através de um comunicado.

"Estranha o partido liderado por Élvio Sousa que o Governo Regional, alertado há vários dias pelo JPP, se tenha remetido ao silêncio" durante o debate mensal dedicado precisamente à habitação, realizado na última quarta-feira, na Assembleia Legislativa Regional da Madeira (ALRM).

"Por que razão Miguel Albuquerque, o secretário regional dos Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Fino, o Governo Regional e a bancada do PSD não aproveitaram o momento do debate para esclarecer a situação e informar as pessoas do problema", questiona a presidente do JPP, que foi a porta-voz da conferência de imprensa há uma semana.

Lina Pereira prossegue nas questões: “O que é que escondem e porquê? O debate foi uma oportunidade perdida para serem transparentes, mas o presidente do Governo e o PSD preferiram manter o ADN caraterístico da governação que é a mentira”, refere.

"Esta situação é a prova da propaganda falaciosa do Governo e um testemunho real de como o drama da falta de habitação não está a ser resolvido como deveria ser", sublinhou.

A dirigente partidária diz que o Governo deve explicações às pessoas que se candidataram. Questões como os prazos para a entrega das casas; saber se a empresa vencedora reunia os requisitos de pré-qualificação do concurso; o que irá acontecer ao financiamento do PRR, sabendo-se que se trata da primeira obra de habitação social lançada ao abrigo desse Plano de Recuperação e Resiliência.