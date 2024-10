Bronca em construção financiada pelo PRR

Há um projecto de habitação financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência em risco e cuja solução vai passar pelo tribunal. Em causa uma disputa entre a Investimentos Habitacionais da Madeira e a empresa de construção civil Máxima Dinâmica. A possibilidade de incumprimento dos prazos e a perda de milhões de financiamento europeu é real. Certo é o impacto que este revés terá na vida da mais de meia centena de famílias que deveriam ter acesso a uma casa nova ainda este ano e que vão continuar à espera de um apartamento.

Em causa está a construção da 3.ª Fase do Bairro em São Gonçalo, uma obra integrada no PRR para erguer 54 fogos, que neste momento está parada e em litígio. Fruto de concurso público lançado em 2022, a empreitada foi entregue à empresa Máxima Dinâmica, mas fontes internas ligadas ao promotor responsabilizam a construtora pelo incumprimento, alegando fragilidades financeiras e incapacidade de concretizar o trabalho assumido. Da parte da empresa privada, há também quem fale sem dar a cara para acusar a IHM de alterações profundas ao contrato inicial que levaram ao aumento de custos e à impossibilidade de cumprir prazos. Pelo meio há também a versão dos trabalhadores. Leia tudo amanhã na edição impressa do DIÁRIO.