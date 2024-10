Colégio dos Jesuítas acolhe X Encontro Ibérico de Estética entre 24 e 26 de Outubro

O X Encontro Ibérico de Estética vai realizar-se entre os dias 24 e 26 de Outubro, no Colégio dos Jesuítas, num contexto de transformação e reavaliação dos conceitos e práticas artísticas. O encontro é co-organizado pela Sociedade Espanhola de Estética y Teoria del Arte (SEyTA), pela Faculdade de Artes e Humanidades, através do Departamento de Arte e Design, e pelo Conselho de Cultura.

"Desde a noção clássica de belo e de arte, passando pelas posturas antiestéticas da arte moderna, e pela viragem linguística nos anos 80, até à mais recente defesa de uma arte pós-conceptual, a tensão existente entre a reflexão teórica sobre a arte e a prática artística está subjacente em toda a estética ocidental", aponta nota à imprensa, como sendo temas em destaque.

A abertura do evento dá-se pelas 14h10 do dia 24 de Outubro, no Auditório da Reitoria, seguida da primeira conferência plenária, a cargo de Cristina Azevedo Tavares, da Universidade de Lisboa, com o tema 'Anotações sobre o esboço de uma prática empírica: Do corpo da estética enquanto suporte do exercício da crítica da arte e da história da arte e o ensino'.

No segundo dia do encontro, pelas 17 horas, Gerard Vilar, da Universidad Autónoma de Barcelona, irá proferir a segunda conferência plenária, intitulada 'Entanglements – Entrelazamientos: Repensar la Estética'.

Tales Frey, Cia. Excessos Portugal, apresenta a última conferência, a 26 de Outubrio, também pelas 17 horas, sobre 'Performance e Documentação: da Ação ao Vivo às Práticas Transdisciplinares em Arte', seguido do encerramento.

Além das conferências plenárias, o programa do X Encontro Ibérico de Estética inclui ainda diversos painéis, onde serão discutidos temas como Prática Filosófica, Pós Humanidades, Arte e Sociedade, Palavra e Pensamento, Arte e Teoria, Música, Fenomenologia, Mulher e Poiesis, Estética do Cuidado, Fotografia, Poéticas, Pintura, Oficina e Pedagógica, O Digital, Dança e performance, Inteligência Artificial, Pensamento Clássico, Categorias e Processos, e Teoria Expandida